Nesta segunda-feira (22), foi realizada uma coletiva de imprensa com o prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan, para falar sobre a situação da Covid-19 na cidade e o aumento da fiscalização do descumprimento das normas sanitárias. Ortolan afirma que, no momento, a maior preocupação é com as aglomerações que ocorrem nas residências.

Diante disso, a Guarda Civil e a Polícia Militar poderão multar os cidadãos que promovem aglomeração e circulam pelas ruas sem máscaras. O item da máscara, inclusive, atenderá o decreto estadual. De acordo com o prefeito, a maior parte dos comércios segue corretamente as normas de higiene e segurança, por isso o foco da fiscalização será nas pessoas que descumprem essas regras.

Para isso, o chefe do Executivo entrou em contato com as empresas de médio e grande porte do município, que representam em torno de 10 mil funcionários, para pedir auxílio com as ocorrências.

“Desse modo, toda advertência sobre um funcionário será repassada à empresa onde o mesmo atua. Isso porque, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas precisam seguir as normas de segurança, mas isso não acontece do lado de fora, nas residências e nas ruas”, destaca o prefeito.

Então, intensificar essa fiscalização é uma forma de evitar aglomerações e, consequentemente, o aumento do contágio. “Por isso, a prioridade das forças policiais agora é monitorar e impedir o descumprimento das regras sanitárias, visando à segurança e à saúde de toda a população cordeiropolense”, conclui Adinan.