Com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus, diversos países decretaram a quarentena e estão estimulando a população para que quem puder fique em casa e saia apenas para atividades essenciais como idas ao supermercado, padarias e farmácias. Acontece que com o isolamento social, os casos de violência contra a mulher aumentaram em diversos países do mundo. Segundo levantamento do Ministério Público de São Paulo (MPSP) – que analisou dados da violência doméstica no Estado durante o isolamento -, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, houve queda de 10% no número de prisões em flagrante em casos de violência de gênero no país, mas após o início da quarentena, esse número cresceu em 51,4% – um total de 268 em março, contra 177 em fevereiro.

A fim de orientar garotas a entenderem se estão em um relacionamento abusivo, o MPSP lançou com o apoio da Microsoft a assistente virtual MAIA (Minha Amiga Inteligência Artificial). A chatbot já está disponível na página dedicada ao projeto (http://namorolegal.mpsp.mp.br/) e pode ser acessada pelo público em geral. A MAIA pode ser uma ferramenta para auxiliar mulheres que estejam vivendo abuso físico ou psicológico dentro de casa, pois além de trazer informações e exemplos do que caracteriza uma relação de abuso, oferece dicas para que a mulher procure uma pessoa de confiança para se abrir, busque ajuda psicológica de um profissional e direciona as usuárias para ouvidorias e Delegacias de Defesa da Mulher em casos de violência física.

A iniciativa é apadrinhada pela Plan International – uma organização humanitária e de desenvolvimento não governamental e sem fins lucrativos, que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas; pelo Girl Up – movimento global da Fundação ONU que treina, inspira e conecta meninas para que sejam líderes pela igualdade de gênero; e pelo Instituto AzMina – uma organização sem fins lucrativos focada em jornalismo, tecnologia e informação contra o machismo.

“Fatores como o consumo de álcool ou drogas ilícitas, desemprego e comportamento controlador dentro de casa são considerados aspectos de risco para as mulheres e que podem se agravar durante esse período de confinamento. Por esse motivo reforçamos o trabalho que criamos com a campanha Namoro Legal que conta com a MAIA como uma aliada para ajudar mulheres a saírem de relacionamentos abusivos”, explica Valéria Scarance, promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP.

Entendendo a tecnologia

A Inteligência Artificial entra no projeto como uma aliada para ajudar a esclarecer dúvidas sobre relacionamentos abusivos, fazendo a interação das perguntas feitas pelas usuárias com o conteúdo da cartilha do MPSP sobre relacionamentos abusivos – base que alimenta os diálogos da assistente virtual.

O desenvolvimento da MAIA foi feito em parceria com a Elo Group, consultoria especializada em tecnologia, e com a Ilhasoft, empresa focada no desenvolvimento de chatbots e soluções de comunicação – ambas colaboradoras pro bono do projeto.

Todo o processo de criação da Maia e a criação de seus diálogos foi verificado pelo AETHER (Comitê de IA e Ética em Engenharia e Pesquisa da Microsoft). Esse é um grupo responsável por avaliar iniciativas de chatbot em todo o mundo e garantir que elas estejam alinhadas às normas de segurança e ética da empresa. Além disso, em suas interações, a MAIA não solicitará nenhum tipo de identificação ou dados pessoais para quem interagir com ela. A anonimização das usuárias é uma premissa do projeto, e o conteúdo das conversas não será armazenado. A assistente virtual está hospedada na plataforma de nuvem Microsoft Azure e segue as políticas de privacidade da empresa.

Sobre o MPSP

O Ministério Público é uma instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isto é, o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira. O Ministério Público do Estado de São Paulo é o maior do País, com cerca de 2.000 membros que atuam em diversas áreas. O Núcleo de Gênero do MPSP foi criado em 2015 e atua como órgão estratégico no enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher.

Sobre a Microsoft

A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 30 anos e é uma das 110 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Desde 2003, a empresa investiu mais de R$ 600 milhões levando tecnologia gratuitamente para 3.191 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais.