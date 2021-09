Idosos com 90 anos ou mais começam a receber nesta quarta-feira (8) a terceira dose contra a Covid em Rio Claro. Neste primeiro momento devem receber a dose de reforço os idosos com 90 anos ou mais que receberam a segunda dose de vacina contra a Covid de qualquer laboratório até o dia 8 de março. A vacina enviada pelo governo estadual para vacinar estas pessoas é a Coronavac/Butantan.

O atendimento será a partir das 8 horas nos quatro locais de vacinação. No Centro Cultural a vacinação será até as 19 horas; nos postos da Unimed (Rua 12) e do Santa Filomena (shopping) até as 13 horas; e no São Rafael até o meio-dia. A orientação da Vigilância Epidemiológica é para que os idosos procurem preferencialmente os drives da Unimed e Santa Filomena, onde são atendidos sem que seja necessário sair do carro.

Nos quatro locais também será aplicada primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas. As segundas doses das vacinas Coronavac e Pfizer também serão aplicadas nos quatro locais. Devem tomar a segunda dose as pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 18 de junho e quem foi vacinado com a Coronavac até 18 de agosto.

As doses da Oxford/Astrazeneca esgotaram e o município aguarda envio de novo lote para retomar a aplicação desta vacina. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. Para a segunda dose também é necessário comprovante da primeira.