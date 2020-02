Confira a agenda de eventos do carnaval em RC e Região no fim de semana

SEXTA

BLOCO SALVE SALVE SIMPATIA – o melhor e mais esperado carnaval de Rio Claro chegou! Nesta sexta-feira, tem muita alegria, estrutura completa e fechada, as melhores marchinhas e os sucessos carnavalescos de todos os tempos! É no BR11, mediante ingresso

BOTEQUIM PÉ DE CANA – Final de semana tem lugar certo: – Sexta (21)- Esquenta de Carnaval com Victor e Vinícius, a partir das 21h30; – Sábado (22) – Esquenta de Carnaval com Junior Santis, a partir das 21h30; – Domingo (16) – Esquenta de Carnaval com Aki tem Samba, a partir das 21h. Rua 14, avenidas 16 e 18, 1.927

FLORIDIANA TÊNIS CLUBE – a Sexta Show desta semana é em ritmo de Carnaval e quem agita a noite com muito samba é a Banda Musical 3D. Se você curte uma boa música, então não pode perder. Aos sócios que queiram levar convidados será obrigatória a compra do convite na secretaria do clube. Não será vendido convite na hora e não será permitida a entrada de não sócios sem convite e nem após as 22 h. É a partir das 19h30, no Bar do Casarão

CHOPP & CIA – confira a programação carnavalesca: – Sexta (21) = Roda de samba, com o Projeto Art & Resenha, a partir das 21h30; – Sábado (22) = Musical 3D (samba-pop), a partir das 21h30; – Domingo (23) = Bando de Três, a partir das 21h30

JOAQUINA LOUNGE BAR – você achou mesmo que o Joaquina ia ficar de fora do Carnaval?!

– Sexta(21): DJ Ágatha, DJ Veronica del Toria; – Sábado (22): DJ Arabella del Toria, DJ Pink Fairy; – Segunda (24): Bloquinho da Tombei! Rua 14, 2.486, Jardim São Paulo

LA SE7E – Bloco Erótica – ‘Vem quente, que eu tô fervendo’! Quem irá incendiar o bloco nesta noite são as DJs Catarina Klein, Nati Elias e Poly fazendo todo mundo pular mais que pipoca na panela. Avenida 14, 2.121, Jardim São Paulo

GRÊMIO – a partir das 21h, está de volta as grandes noites de Carnaval! O Grêmio resgata o Baile Azul e Branco, com as tradicionais Marchinhas de Carnaval!

BLOCO DO MACARRÃO – em Santa Gertrudes, acontece o tradicional Bloco do Macarrão, na praça da Avenida 1 esquina com Rua 3, a partir das 19h30.O Bloco existe há 11 anos e foi criado pelo já falecido ex-prefeito Valtimir Ribeirão. A folia acontece ao som de marchinhas famosas. Reúna a família e deguste o famoso macarrão, vendido nas barracas. A arrecadação é revertida a instituições filantrópicas. Imperdível!

SÁBADO

TORTUGA’S MUSIC PUB – bora curtir o CarnaHell! Apresentação das bandas: Anguere, Escaras, IgniSpace, NyaHcore e Injuria. Rua 14, 2.161

DOMINGO

VILA DO CHOPP – no domingo (23) tem a Vila Folia – 1ª Edição, com várias atrações e uma produção de dar inveja a muita gente! Vai ter trio elétrico, Grupo Br 5, passistas. Bateria Escola de Samba UVA, Samba da Aninha (foto) e muito mais. Garanta o seu abadá. Av. 42, 222

CLUBES

FLORIDIANA – CarnaFloridiana está chegando e vocês não podem perder! A Banda Nebadon está preparando o melhor carnaval para vocês! – Matinê dias 23 e 25, das 15 às 18 h. Não sócios adultos R$ 40,00 e crianças até 12 anos R$ 20,00; – Baile de Carnaval, sábado, das 21h30 às 2h. Censura 12 anos acompanhado dos pais; – Segunda (24), a partir das 19h, acontece no salão social o CarnaSamba com Leandrinho e o Grupo Okzião. Os sócios que quiserem levar seus convidados deverão comprar convites na secretaria do clube no valor de R$ 15.00 cada convite. Censura livre

CLUBE DE CAMPO – no dia 22, tem Noite de Máscaras & Fantasias com a banda Samba D’ Aninha. A atração acontece das 21h às 2h. As matinês do Clube de Campo serão dias 23 e 25, das 15h às 17h. Bora se divertir com a Banda do Veneno!

GRÊMIO – no sábado, uma noite de Carnaval com muito Samba, Axé, Marchinha, Pagode 90, enfim, tudo do que é de bom no Carnaval!!

CARNAVAL NA PRAÇA – O evento promovido pela Prefeitura Municipal, através da SETUR, acontece nos dias 22, 23 e 25, das 16h às 22 horas e, no dia 24, segunda-feira, das 18h às 22h. No sábado, a abertura do evento estará a cargo do grupo ‘Surreal’, seguido pela banda ‘Batuque da Nega’. No dia 23 (domingo), será a vez do grupo ‘Tem Fuzuê’, músico Júlio Neri, ‘Balaio de Gato’ e apresentação da banda ‘Salve Salve Simpatia’. No segunda-feira, sobem ao palco novamente ‘Batuque da Nega’ e ‘Balaio de Gato’. Dia 25 (terça-feira), o público confere ‘Tem Fuzuê’, Júlio Neri, apresentação da escola de samba Samuca com participação do intérprete Daniel Colete e, ainda, a banda ‘Salve Salve Simpatia’.