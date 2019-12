Comércio tem horário especial nesta terça-feira (31)

O comércio de Rio Claro tem horário especial nesta terça-feira (31), véspera do feriado do Ano Novo. As lojas do chamado comércio de rua funcionam hoje das 8 às 15 horas. No Shopping Rio Claro, o atendimento nesta terça-feira acontece das 10 às 17 horas. Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, devido ao feriado do Ano Novo, tanto o comércio de rua como o shopping estarão fechados. Na quinta-feira, dia 2, o comércio de rua tem horário especial das 12 às 18 horas, enquanto no shopping o atendimento aos consumidores vai acontecer das 12 às 22 horas.

As repartições municipais estão fechadas, retomando expediente somente na quinta-feira. Neste período, quem precisar de atendimento na saúde deve procurar a UPA da Avenida 29, no Bairro do Estádio, ou a UPA do Cervezão. Em caso de emergência, o atendimento do Samu pode ser acionado pelo 192. Já a Guarda Civil Municipal atende pelo telefone 153 e a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 199. A coleta de lixo acontece normalmente em Rio Claro nesta terça-feira nos bairros que normalmente contam com o serviço nesse dia. Na quarta-feira a coleta não será realizada.

Nas agências bancárias não haverá expediente nesta terça e quarta-feira, com o atendimento sendo retomado somente na quinta-feira. O Poupatempo também está fechado, retornando na quinta-feira.