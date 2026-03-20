Evento reuniu cerca de 250 alunos

Estudantes da Escola Estadual Oscália Goes participaram de palestras sobre respeito e conscientização promovidas pela Guarda Civil Municipal

O Programa Guarda Educacional (Geduc) iniciou, na quarta-feira (18), sua programação de 2026 com uma ação de conscientização voltada aos estudantes do Ensino Fundamental em Rio Claro. A atividade foi realizada na Escola Estadual Profª Oscália Goes Corrêa Santos, reunindo alunos dos 9º anos para palestras com foco no combate ao bullying.

Ao todo, cerca de 250 estudantes participaram das atividades, nos períodos da manhã e da tarde, ampliando o alcance da ação e possibilitando maior interação com o público jovem.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Conscientização e Cultura de Paz no Geduc

As palestras foram ministradas pela guarda municipal Glaucia, que abordou temas essenciais como respeito, empatia, convivência no ambiente escolar e as consequências do bullying. As atividades também abriram espaço para o diálogo, permitindo que os alunos tirassem dúvidas e refletissem sobre atitudes e comportamentos no dia a dia.

A abertura oficial do cronograma anual foi realizada pelo secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes, que ressaltou a importância de ações preventivas no ambiente escolar para a segurança pública.

“O Geduc é uma ferramenta fundamental na construção de uma cultura de paz. Trabalhar temas como o combate ao bullying diretamente com os alunos é investir em um futuro com mais respeito, consciência e responsabilidade social”, destacou o secretário Mendes.

O programa Guarda Educacional tem como objetivo fortalecer a aproximação da Guarda Civil Municipal com a comunidade escolar, promovendo ações educativas que contribuam para a formação cidadã de crianças e adolescentes. A programação seguirá ao longo do ano com novas atividades em diversas unidades de ensino do município.