Um poste danificado pela colisão de um veículo precisou ser substituído na Estrada dos Costas na última sexta (19). A situação está longe de ser um caso isolado, já que colisões contra postes são frequentemente registradas em Rio Claro.

De acordo com a Elektro, responsável pela distribuição de energia elétrica no município, apenas em 2020 dez postes de energia já foram danificados por acidentes veiculares, sendo quatro no primeiro trimestre e seis no segundo.

No ano passado, a situação se mostrava ainda mais grave neste mesmo período. No primeiro trimestre de 2019, 11 veículos colidiram contra postes na cidade de Rio Claro. Já, no segundo trimestre, oito ocorrências semelhantes foram informadas pela Elektro. Na segunda metade do ano passado, mais 21 casos de colisão contra postes foram registradas, totalizando 50 ocorrências do tipo em 2019, ou seja, quase um caso por semana, em média.

Procurada pela reportagem do Jornal Cidade nessa semana para responder sobre os custos deste tipo de situação, a Elektro se limitou a afirmar apenas o número de casos registrados entre 2019 e 2020. Porém, em entrevista ao JC no início do ano, André Fernandes, representante da empresa, havia informado que “o responsável pelo dano é quem paga pelo prejuízo”.