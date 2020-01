Colisão mata homem na Anhanguera em Araras

Ramon Rossi

Um homem, ainda não identificado, morreu em um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro na madrugada desta terça-feira (7), na Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao km 165.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o veículo Chevrolet/Celta, ocupado por duas pessoas, acertou a traseira do ônibus. O passageiro acabou morrendo no local, já o motorista foi socorrido com ferimentos leves. No ônibus, ninguém se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e prestaram o socorro. A vítima, que estava sem documentos, foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) de Limeira/SP. A Polícia Civil vai apurar o caso.