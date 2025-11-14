Foto: Artesp

Carreta que vinha atrás não conseguiu frear a tempo ao ver o bitrem reduzir a velocidade para o radar. Colisão em sequência atingiu um automóvel; duas vítimas são leves e uma, moderada

Um acidente envolvendo três veículos interditou parcialmente a SP-310, na altura do km 194, em Corumbataí, na tarde dessa quinta-feira (13). De acordo com relatos no local, um bitrem reduziu bruscamente a velocidade em razão de um radar. Sem tempo para frear, a carreta que seguia atrás tentou desviar, mas colidiu na traseira do bitrem e, na sequência, atingiu um automóvel que trafegava à frente.

Foto: Artesp

Guinchos pesados foram acionados para a retirada dos veículos, e serragem foi aplicada na pista devido ao vazamento de óleo. O motorista do automóvel, embora orientado a aguardar a Polícia Rodoviária, decidiu remover o carro com um guincho particular. O bitrem foi encaminhado ao recuo do km 193. O acidente deixou duas vítimas leves e uma moderada, e o trecho da rodovia permaneceu lento até a liberação total da via.