Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária Centrovias estão neste momento no quilômetro 189 da rodovia Washington Luís, na chamada Serra dos Padres, em atendimento a uma ocorrência que deixou ao menos uma vítima fatal.

De acordo com a assessoria de comunicação da concessionária, o motorista de um carro que trafegava no sentido Capital perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e acabou colidindo contra um caminhão que trafegava no sentido contrário, em direção a São Carlos. Os profissionais do socorro estão em busca de outras vítimas em meio às ferragens.

O Corpo de Bombeiros, também, auxilia nos trabalhos.