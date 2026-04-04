Como já é tradição no Shopping Rio Claro, administrado pelo Grupo AD, a celebração da Páscoa é permeada por muita alegria, e neste ano a chegada do Coelho acontece neste sábado, dia 4 de abril, a partir das 18h, na Entrada Oeste, da Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, depois de fazer um tour pelos principais pontos da cidade.

O Coelhinho da Páscoa desembarcará no Shopping na Carreta Furacão acompanhado por personagens, e será recepcionado por animadores e banda itinerante, em uma divertida parada de Páscoa.

Enquanto esperam a chegada do Coelho e sua trupe ao Shopping, as crianças poderão participar da oficina “Transforme-se em Coelho”, que acontece em frente à Di Gaspi até 18h. Nessa atividade, elas ganham orelhinhas de coelho para pintar e enfeitar, e também farão pintura facial para se transformarem em verdadeiros coelhinhos.

A programação pascoalina do Shopping continua no domingo, 5 de abril, com a oficina “Coelho na Bexiga”, quando as crianças irão pintar o rosto e as orelhas de coelhos e colocá-los em bexigas.

Segundo a Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, Bárbara Crocco, “a Páscoa no Shopping mais uma vez será muito especial e divertida, com uma programação infantil que reunirá as famílias em um ambiente de união e esperança que permeiam a celebração”.

A faixa etária recomendada para as oficinas é de 3 a 10 anos e as inscrições são feitas no local antes das atividades.

SERVIÇO

Oficina Transforme-se em Coelho

Dia: 4 de abril

Horário: das 15h às 18h

Local: em frente à Di Gaspi

Chegada do Coelhinho da Páscoa

Dia: 4 de abril

Horário: 18h

Local: Entrada Oeste – Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior (próximo à loja Melissa)

Oficina Coelho na Bexiga

Dia: 5 de abril

Horário: das 15h às 18h

Local: em frente à Di Gaspi

Atividades gratuitas

Inscrições no local antes das atividades para crianças de 3 a 10 anos