Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na noite de terça-feira (23) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes, no sentido norte. O acidente ocorreu por volta das 19h38, na altura do km 163,689, em trecho de pista dupla.
Segundo informações da concessionária Eixo SP, o condutor de um VW Polo relatou que trafegava pela faixa 2 de rolamento quando não visualizou um ciclista que seguia pela via, ocorrendo o atropelamento. O óbito da vítima – que não teve a identidade revelada – foi constatado no local. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.
A ocorrência mobilizou equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e funerária. Durante o atendimento, houve interdição temporária do acostamento e de duas faixas da pista norte. A perícia foi realizada no local e, após os trabalhos, o veículo foi removido para um posto da PM Rodoviária.