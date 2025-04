Imagem ilustrativa

O tempo segue instável nesta sexta-feira (25), com grande nebulosidade e chuvas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas. Esse cenário é resultado da presença de um centro de baixa pressão sobre o continente, associado a uma frente fria que avança pelo oceano, na altura do litoral paulista. As temperaturas permanecem amenas. Segundo o IPMET, no sábado (26), a frente fria se deslocará em direção ao Rio de Janeiro, e o tempo em São Paulo continuará instável, com céu nublado e chuvas isoladas, principalmente nas faixas norte e leste do estado. As temperaturas devem permanecer estáveis. Para o domingo (27), o céu será parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo da tarde. À noite, a aproximação de uma nova frente fria provocará chuvas e trovoadas, começando pelas regiões oeste e sul do estado. As temperaturas estarão elevadas.

Em Rio Claro, a mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 18,9°C, e a máxima deverá ficar entre 22°C e 24°C, de acordo com informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro. Foi registrado ontem (24), no campus da Unesp, um acumulado de 22,7 mm, e o total acumulado no mês de abril chega a 43,6 mm, enquanto o esperado para o mês é de 77,2 mm.