Chuva alaga estradas rurais de Rio Claro

Apesar da área urbana de Rio Claro não ter apresentado graves ocorrências em decorrência das chuvas nos últimos dias, a Zona Rural sofreu algumas consequências.

Segundo a Defesa Civil, foi verificada uma elevação do nível do Rio Corumbataí fazendo com que a Estrada Velha de Brotas (prolongamento da Rua 6, ligação alternativa do município para a rodovia SP 191 – Rio Claro – Araras), bem como a Estrada do Sobrado e Estrada de Jacutinga, tenham neste momento sua transposição prejudicada.

Por conta destes problemas, os profissionais da Defesa Civil orientam que a população evite usar os trechos e opte por caminhos alternativos.