A Justiça determinou na tarde desta sexta-feira (13) a prisão temporária por 30 dias do motorista de aplicativo Rodrijes Dragone Spiller, 36 anos. Ele é investigado na morte da empregada doméstica Ana Talita da Silva de 19 anos. A jovem foi encontrada sem vida e com perfurações na região da cabeça no último domingo (8 de março) em uma área rural entre o Jardim Novo e o Distrito de Assistência.

O envolvimento dele passou a ser alvo da Polícia Civil já que um dia antes da localização do corpo, Ana Talita esteve com o motorista após solicitar uma corrida por volta das 16h até um supermercado a pedido da patroa. A vítima, depois que saiu com o motorista, não retornou mais e foi dada como desaparecida. Ambos já se conheciam e a prestação de serviços de Rodrijes à Ana Talita e a patroa dela era algo comum.

Motorista ficou dois dias desaparecido

No mesmo dia em que Ana Talita desapareceu (7 de março) , Rodrijes também, porém em um horário diferente. Ela não deu mais notícias a partir das 16h quando entrou no carro dele para fazer compras. Já ele foi visto a última vez às 20h quando, segundo a mãe, saiu da residência para ir até a casa da namorada.

O corpo de Talita foi encontrado pouco mais de 24 horas depois. Na sequência o que foi localizado foi o veículo de Rodrijes que estava abandonado em uma região próxima ao corpo da jovem. Já o motorista reapareceu na terça (10) e depois de chegar na casa onde mora com a mãe foi até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Ao delegado, Rodrijes disse que não tinha envolvimento na morte de Ana Talita e que ele desapareceu porque teve um “surto”. Disse que prestou o serviço de motorista para Ana Talita mas que havia deixado ela no centro da cidade e retornou para casa. Na noite de sábado saiu, o combustível do carro acabou e ele resolveu abandonar o veículo e sair caminhando pela Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) para sumir já que tinha dívidas e devia a agiota. Contou que foi a pé até Tanquinho e depois pegou um ônibus até chegar na praia. Quando ficou sabendo da morte de Ana Talita resolveu voltar e se explicar porque, segundo ele, não tinha culpa no caso.