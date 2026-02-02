Um casal foi vítima de um assalto à mão armada na madrugada desse domingo (01), no bairro Jardim Independência, em Rio Claro, após ser abordado por dois criminosos em uma motocicleta na Avenida M-23, esquina com a Rua M-12. Segundo o relato das vítimas à polícia, elas estavam em uma caminhonete Amarok, modelo 2020, de cor cinza, e haviam parado no local para buscar uma passageira quando os suspeitos se aproximaram. Um dos indivíduos desceu da motocicleta apontando uma arma de fogo e, sob ameaça, obrigou o motorista a entregar o veículo.

No interior da caminhonete estavam dois aparelhos celulares, um notebook e uma carteira com documentos pessoais. Os assaltantes ainda chegaram a exigir a bolsa da passageira, porém, durante a ação, o objeto caiu no chão e acabou sendo deixado para trás, sendo recuperado logo em seguida. As vítimas informaram também a existência de câmeras de segurança nas proximidades, que podem ter registrado a movimentação dos criminosos. O caso foi registrado no Plantão Policial e segue em investigação, com a expectativa de que as imagens auxiliem na identificação dos autores e na recuperação do veículo roubado.