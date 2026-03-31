O Chow Chow resgatado pela GCM; o animal foi encontrado amarrado com uma corda curta, sem água ou comida, em um matagal em Batovi. Graças a uma denúncia e à ação da GCM, ele agora está seguro. (Foto: GCM de Rio Claro)

Ocorrência de abandono de animal foi registrada em Batovi; testemunha impediu que o pet morresse de sede e fome ao acionar a GCM

Um ato de abandono de animal de extrema crueldade foi impedido no final da tarde de sábado (28), na região do distrito de Batovi. Um cão da raça Chow Chow foi deixado amarrado em uma corda curta, em local isolado, sem qualquer acesso a água ou alimento, o que o levaria à morte por inanição.

A situação foi descoberta por um morador que passava pela Estrada Velha de Batovi. Ele estranhou ao ver um homem entrar com o cachorro em um matagal e retornar sozinho pouco tempo depois. Ao investigar a área, o morador encontrou o animal em condições precárias.

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Resgate e cuidados no Canil Municipal

Devido ao alto nível de estresse causado pelo abandono de animal, o cachorro apresentava comportamento agressivo, o que impediu o resgate direto pelo morador. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, com o suporte do Departamento de Proteção Animal, conseguiu realizar a remoção do pet com segurança.

O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. O Chow Chow foi levado para o Canil Municipal, onde recebe cuidados e passará por protocolos antes de ser encaminhado para adoção. O abandono de animal é crime e informações sobre o suspeito podem ser enviadas anonimamente à GCM, via 153.