Cantora Liniker fará show gratuito no Sesi Rio Claro / Crédito das fotos: Caroline Lima

A cantora e compositora Liniker, vencedora do Grammy Latino 2022 e voz influente da MPB contemporânea, realizará um show no Sesi Rio Claro no dia 25 de agosto. A apresentação começa às 20h, no campo de futebol do Centro de Atividades do Sesi, que fica na avenida M 29, 441, no bairro Jardim Floridiana. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser reservados pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos). Os bilhetes estão disponíveis a partir desta quarta-feira, 09/08.

Nascida em Araraquara, no interior paulista, a cantora e compositora Liniker Barros flerta com a arte desde pequena. Ela via a mãe e tios em rodas de samba rock, algo que se tornou uma semente que viria a germinar adiante. Estudou na Escola Livre de Teatro, em Santo André, local onde foi apresentada a muitas das suas camadas artísticas. Em 2015, a artista ficou conhecida no Brasil e internacionalmente ao colocar na internet o EP ‘Cru’, lançado sob a alcunha de Liniker e os Caramelows.

De lá para cá, Liniker rodou o país e o mundo com turnês, lançou os discos ‘Remonta’ (2016) e ‘Goela Abaixo’ (2019 – indicado ao Grammy Latino). Agora, ela investe em sua carreira-solo e na atuação como atriz. Em 2021, viveu a protagonista Cassandra, na série ‘Manhãs de Setembro’, da Prime Video. Inclusive, a atuação resultou com Liniker sendo escolhida – pela revista Glamour – como game changer na categoria atriz do prêmio Geração Glamour.

A segunda temporada da série foi renovada e já está disponível no serviço de streaming. Em 2021, a artista lançou também o primeiro disco-solo, ‘Indigo Borboleta Anil’, que tem a participação de Milton Nascimento, da Orquestra Jazz Sinfônica, de Letieres Leite e da Orkestra Rumpilezz, entre outros. O álbum recebeu três indicações ao Grammy Latino 2022 e levou o prêmio de ‘Melhor álbum de música popular brasileira’, tornando Liniker a artista brasileira com mais indicações ao prêmio neste ano e a primeira artista transgênero a ganhar um Grammy. Além disso, com a turnê do novo álbum, ela marcou presença na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022, com uma performance emocionante no Palco Sunset.

SERVIÇO – Liniker, 25/08, às 20h, no campo de futebol do Sesi Rio Claro (avenida M 29, 441, no bairro Jardim Floridiana). Gênero: MPB. Classificação livre. Ingressos gratuitos, com reserva pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos)