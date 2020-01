A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal com os GCMs Oliveira, Ferraz e Aguiar e a cadela de faro Madona, localizaram 209 eppendorfs contendo cocaína no último domingo (12) no bairro Jardim Araucária.

A droga estava escondida em um terreno onde é realizada a construção de uma creche municipal. Pelo local nenhum suspeito foi encontrado e diante dos fatos o entorpecente foi apreendido e encaminhado até a delegacia sendo recolhido pela autoridade de plantão.