Campos Escritório Contábil comemora 22 anos de sucesso

O contador Eleví Leite de Campos comemora 22 anos de sucesso do seu escritório e compartilha sua trajetória pessoal agradecendo clientes, parceiros e sua equipe por todo apoio e confiança. Sua história no início não foi fácil pois começou muito cedo, com 19 anos e nesta época foi preciso batalhar e persistir para conquistar seu espaço no mercado concorrido da nossa cidade.