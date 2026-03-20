Campanha intensifica ações de combate à tuberculose em Rio Claro

Unidades de saúde realizam busca ativa de novos casos, palestras e ações em empresas para conscientizar sobre sintomas e tratamento gratuito

A prefeitura de Rio Claro realiza até 31 de março campanha de combate à tuberculose em toda a rede municipal. Durante o período, as unidades de saúde intensificam a busca ativa por novos casos da doença através de palestras e ações extramuros, que incluem visitas a empresas locais para orientar os trabalhadores.

“Levar a informação à população ainda é a melhor forma de conscientizar sobre a doença e incentivar as pessoas a buscarem atendimento e fazerem o tratamento corretamente”, observa Vaniele de Souza, interlocutora municipal dos programas de controle de tuberculose e hanseníase da Vigilância Epidemiológica.

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Sintomas e transmissão da doença

A tuberculose é transmitida por vias aéreas superiores, por meio da fala, tosse e espirro de pessoas que convivem com o doente sem o devido cuidado. Os principais sintomas da enfermidade são tosse persistente por no mínimo duas semanas, febre baixa, suor noturno, falta de apetite, perda de peso acentuada, cansaço fácil, fraqueza e dor no peito.

A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima caso apareçam sinais da doença. Além do paciente, é de extrema importância que as pessoas que convivem com doentes também sejam avaliadas pela equipe médica para quebrar a cadeia de transmissão.

Importância do diagnóstico precoce

A campanha de combate à tuberculose reforça que a doença tem cura. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para a melhora na qualidade de vida do paciente. Em 2026, o município já registrou oito novos casos, além de dois casos de retratamento de pacientes que abandonaram o processo inicial.

“A cada ano detectamos casos novos, com grandes possibilidades de cura, mas para isso é necessário que o paciente realize o tratamento com responsabilidade e comprometimento”, explica Vaniele. O acompanhamento completo é essencial para evitar a resistência bacteriana e garantir a plena recuperação.

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