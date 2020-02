Caminhão perde freios e atinge dois carros na Vila Aparecida

Dois veículos Gol foram atingidos por um caminhão na Avenida 24, entre as Ruas 1 e 2, na Vila Aparecida, em Rio Claro, na noite desta terça-feira (18). De acordo com informações coletadas pela reportagem do JC no local, o caminhão se quebrou quando seguia pela via pública e ficou no sentido ‘atravessado’ no trecho.

O motorista colocou calço nas rodas e sinalizou a avenida, no entanto, os freios do caminhão não resistiram e estouraram no momento em que os dois carros tentavam passar pelas laterais do caminhão. Ambos os veículos foram atingidos, no entanto, os ocupantes não sofreram lesões. A Guarda Civil Municipal presta apoio na ocorrência neste momento e recomenda atenção aos munícipes que necessitam passar pelo local.