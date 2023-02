A carga de fécula de mandioca foi retirada para facilitar a remoção do caminhão por máquinas.

Um acidente com um caminhão carregado com sacos de fécula de mandioca foi registrado na terça-feira (7) em uma estrada rural de Rio Claro. O trecho que fica na área do Campo do Coxo na altura da Avenida 11 acabou ficando interditado. De acordo com informações da Defesa Civil, o caminhão ficou com as rodas ‘presas’ ao passar por uma ponte.

“Apuramos junto ao motorista que ele saiu da cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, para fazer a entrega em uma indústria de papel na Vila Paulista. O condutor utilizava um GPS e o equipamento indicou como caminho a estrada rural. Ao passar pela ponte, as rodas ficaram para fora da pista de rolamento, o que ocasionou a quebra da madeira e com isso as rodas ficaram presas”, informou Danilo de Almeida Kuroishi, diretor da Defesa Civil de Rio Claro.

A remoção só foi possível na tarde de ontem, quarta-feira (8), após a Defesa Civil montar uma operação com a Secretaria de Obras que enviou máquinas até o local. Primeiro a carga de sacos de fécula de batata foi toda retirada para o caminhão ficar mais leve e na sequência as máquinas conseguiram tirá-lo da ponte.

Funcionários da Secretaria de Obras e Defesa Civil estiveram no local.

Atenção, motoristas!

Em nota, a prefeitura informou que a Estrada Velha de Ipeúna na continuação da Avenida 11 foi interditada em razão da falta de condições de tráfego na ponte de madeira sobre o Rio Corumbataí.