Foto: Divulgação

No total, serão sete etapas do Circuito Serra do Itaqueri

Uma caminhada neste sábado (5) marca o lançamento da 3ª Etapa do Circuito Serra do Itaqueri. A atividade é aberta a toda comunidade, com percurso que terá início às 7 horas no Pesqueiro Quilombo, em Ipeúna, seguindo até o Distrito da Assistência, em Rio Claro. Na chegada, na Chácara Alternativa, será servido um Costelão de Chão.

O trajeto tem 11,7 quilômetros e 185 metros de elevação e terá uma ação integrada com o projeto do Geoparque Corumbataí. Durante o percurso, serão realizadas três paradas, quando o geólogo André Kolya vai falar sobre o geoparque. As inscrições para a caminhada são gratuitas e podem ser feitas no link que está disponível na conta Circuito Serra do Itaqueri no Instagram. Para participar da Costela de Chão, é preciso adquirir adesões com antecedência através do telefone (19) 99919-4273.

A 3ª Etapa do Circuito também terá ciclismo, num trajeto de Rio Claro até Limeira, com cerca de 36 quilômetros, que vai acontecer no dia 27 de agosto, com inscrições disponíveis também no Instagram. Mais informações também estão disponíveis no site circuitoserradoitaqueri.com.br.

No total, o circuito terá sete etapas. Segundo Aline Camila, presidente da Associação da Serra do Itaqueri, a primeira etapa aconteceu em maio, no roteiro São Carlos/Analândia/Corumbataí e em junho aconteceu a segunda etapa, envolvendo o trajeto Corumbataí/Itirapina/Ipeúna, sempre com caminhada e ciclismo.