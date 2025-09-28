Festa é celebração, encontro e memória. Nesta edição especial, trazemos inspirações para todos os gostos — das festas temáticas e criativas até aquelas que surpreendem pelo luxo nos bolos e doces. Também mostramos como as cores, luzes e cenários podem transformar qualquer ambiente, além de dicas de drinks refrescantes que estão em alta.

Seja um chá revelação emocionante, uma comemoração sem gastar muito ou até mesmo a escolha entre salto ou sandália para brilhar na pista, o importante é festejar com estilo. E, para completar, um olhar sobre viagens e destinos que transformam qualquer celebração em experiência inesquecível. Porque celebrar a vida nunca sai de moda!

De um bolo simples feito aos 9 anos, nasceu uma paixão que virou profissão. Hoje, Rosa Mania é referência em Rio Claro: bolos, doces e pães que mudaram a vida dela e adoçam a vida de muita gente. Uma história de coragem, superação e muito sabor
