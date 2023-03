Arquivos dos abusos sexuais cometidos por comerciante foram apreendidos (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Nesta terça-feira (21), a Polícia Civil de Brotas desencadeou a Operação ‘Doce Amargo’ que prendeu preventivamente um comerciante (29 anos) da cidade que abusava de crianças e pré-adolescentes. No dia 16 de março, através de um mandado de busca cumprido no estabelecimento do indivíduo – um bar localizado no bairro Jardim Modelo, foram encontrados 6.132 arquivos, a maior parte formada por vídeos caseiros produzidos pelo próprio indiciado, arquivados em 67 pastas, com tamanho total de 23,7 GB.

De acordo com a Polícia Civil, nesta ação, foi constatado que o investigado produziu, filmou e registrou cenas de sexo explícito dele junto crianças e adolescentes, a grande maioria delas feitas em seu próprio estabelecimento comercial, com as portas fechadas, onde as vítimas eram atraídas com jogos de vídeo games e doces. Muitas das imagens foram gravadas através de câmera de sistema de monitoramento instalada dentro do bar.

Até o momento apenas uma vítima foi ouvida, um jovem de 18 anos. Ele relatou que desde os 8 anos de idade sofre com abusos sexuais praticados pelo dono do bar e se reconheceu em vários vídeos apreendidos e ajudou a identificar outras crianças e pré-adolescentes de outros vídeos (o número pode passar de 30, sendo a maioria de Brotas). Diante do vasto material apreendido, a Polícia Civil trabalha agora para identificar o maior número de vítimas.