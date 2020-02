Briga por ‘corote’ foi motivo de homicídio no Vila Verde

A Polícia Civil de Rio Claro localizou o autor do homicídio que ocorreu na última sexta-feira (21) no bairro Vila Verde e vitimou Ivair Alencar de Souza, de 41 anos. Após ser encontrado em uma chácara, o indivíduo foi encaminhado até a delegacia, onde prestou depoimento e contou detalhes de como matou Ivair.

No depoimento afirmou que desferiu as facadas mas não tinha a intenção de matar. Que na noite dos fatos parou para tomar uma cachaça com a vítima e acabaram se desentendendo por conta de um ‘corote’. Neste momento a vítima teria dado uma facada no autor, que entrou em luta corporal e revidou também esfaqueando Ivair. Neste momento, o cachorro de Ivair tentou defendê-lo e também foi ferido. O animal fugiu e foi para a residência que fica menos de dois quilômetros do local. Ivair morreu no local.

O autor, que até então não tinha antecedentes criminais, será indiciado por homicídio, maus-tratos contra animal e irá responder em liberdade.

Este caso foi o sexto homicídio registrado em Rio Claro neste ano de 2020.