Um incêndio atingiu uma área verde próxima à Rodovia Washington Luís (SP-310) nesta terça-feira (28). O local atingido pelas chamas fica no sentido capital-interior, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária.

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro atua no combate às chamas desde o início desta tarde. As equipes ainda estão no local da ocorrência.

Ainda não há informação sobre a extensão da área incendiada e se o fogo atingiu alguma construção próxima.