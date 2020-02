Bombeiros atendem ocorrência de incêndio em residencial

A equipe Prontidão Azul do Corpo de Bombeiros de Rio Claro atendeu na madrugada de domingo (23), uma ocorrência de incêndio que aconteceu em um condomínio residencial localizado no bairro Chácara Lusa.

As causas, ainda são desconhecidas, segundo Tenente Giovani, responsável pelo Pelotão do município.

Em sua página no Facebook, o Pelotão compartilhou um post com informações. De acordo com o relato havia muito fogo e muita fumaça e diversos apartamentos a serem vistoriados. Quatro vítimas teriam sido socorridas, sendo três adultos e uma crianças.