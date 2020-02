Bloco Carnafolia agita a Passarela do Samba de Rio Claro no domingo (16)

Abram alas para a tradição dos blocos carnavalescos de Rio Claro. Quem chega para animar este domingo (16) é o Carnafolia, que vem com o intuito de honrar o título de ‘Capital da Alegria’.

O Carnafolia acontece, gratuitamente, das 15h às 21h, na nova Passarela do Samba, paralela à ciclovia da Avenida Brasil e à Rua 3-A, entre os bairros Jardim Floridiana e Jardim América, próximo ao local onde foram realizados os desfiles das escolas de samba.

O evento terá várias atrações que irão comandar o som do trio elétrico que puxará a galera que comparecer. Nenhum folião vai ficar parado. O DJ Wesla Bravo, de Americana, e as drag queens e DJs rio-clarenses Agatha e Arabella tocarão vários gêneros musicais, com destaque para o pop, o axé, o samba e o funk. Já a cantora Kaline Volpato, de Piracicaba, vai completar o time musical com um set list que embala os carnavais de todo o Brasil.

A comunidade, de todas as idades, está convidada a comparecer com fantasias e adereços carnavalescos e se divertir. Está liberado para que os foliões levem seus coolers com bebidas próprias. No entanto, para maior conforto, também, haverá um bar oficial na festa e venda de comidas. É só chegar e aproveitar.

Vale lembrar que a Passarela do Samba foi construída pela administração municipal por meio de verba oficial do Governo Federal, enviada para esta finalidade após articulação do vereador Hernani Leonhardt (MDB). O evento conta com apoio oficial da Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Turismo.

No Instagram oficial da festa, você confere mais informações. Siga @blococarnafolia e participe. É o Carnafolia 2020 na Folia de Momo.