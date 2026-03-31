Bandeira tarifária para abril de 2026 será verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia. Foto: Agência Nacional de Energia Elétrica

Reservatórios estáveis garantem manutenção da bandeira verde em abril e economia ao consumidor

A bandeira verde será mantida em abril, conforme divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em consequência da decisão, os consumidores brasileiros não irão arcar com custos adicionais nas contas de energia elétrica durante o próximo mês.

O cenário favorável é resultado do volume de chuvas observado em março, que manteve um nível satisfatório nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse índice reflete uma geração de energia eficiente e de menor custo para o sistema nacional.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Condições favoráveis nos reservatórios

A bandeira verde está em vigor desde janeiro, impulsionada pelo regime de chuvas que se manteve em patamar positivo durante todo o primeiro trimestre do ano. Esta estabilidade hídrica permite que o Operador Nacional do Sistema não precise acionar de forma intensa as usinas termelétricas, que possuem um custo de operação significativamente mais elevado.

O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, serve para indicar o custo real da energia ao usuário final. Ele reflete o custo variável da produção, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e a necessidade de acionamento de diferentes fontes de geração de energia.