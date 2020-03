Novas medidas para prevenir o avanço do coronavírus estão sendo adotadas pelos bancos. Entre as principais estão o acesso controlado da entrada e saída de clientes em agências; a abertura antecipada das unidades selecionadas em uma hora, para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco; gerenciamento de filas; além da distribuição de senhas em cores para diferenciar a necessidade e agilizar o atendimento.

A Caixa Econômica Federal, por exemplo, informa que se mantém engajada em colaborar com medidas de estímulo à economia e em atender às necessidades da população, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia de coronavírus. “O banco esclarece que o fluxo de pessoas no interior das agências será limitado a, no máximo, 50% da capacidade dos assentos das unidades, para que seja possível manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas”, esclarece o comunicado.

O Banco do Brasil reforça aos clientes para que utilizem o seu aplicativo, canais digitais e Central de Relacionamento (4004 0001 capitais e regiões metropolitanas/ 0800 729 0001 demais localidades) para realizar as transações com segurança e sem exposição a riscos.

De forma geral, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda ao público, sempre que possível, evitar o comparecimento às agências e dar preferência aos canais eletrônicos.

Com relação ao escalonamento do atendimento dos clientes nas agências, ficou acertado que os bancos poderão analisar caso a caso, com base no fluxo de pessoas e nas características do posto de atendimento.

Os bancos determinaram o reforço nas medidas de higienização pessoal e das instalações bancárias, inclusive agências e caixas eletrônicos.