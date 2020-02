Baep prende suspeitos de tráfico em Rio Claro

Durante patrulhamento no Parque São Jorge, nessa sexta-feira (7), dos policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia pela área da 1°Cia do 37°BPM/I, as autoridades receberam a informação através de uma senhora que dizia ser mãe de um usuário de drogas, apontando dois indivíduos que praticavam a venda de entorpecentes.

Realizada abordagem foram encontradas três porções de cocaína com os indivíduos e R$ 470,00 em notas diversas, ambos confessaram a mercancia dizendo que o valor seria do lucro da venda de drogas. Com auxilio do BAEP K9 conseguiu-se encontrar mais 60 porções de cocaína, 56 porções de maconha e seis porções de crack. Ambos foram apresentados na delegacia de Rio Claro.