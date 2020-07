Dois homens e uma mulher foram detidos na noite de quinta-feira (16) no interior de um motel na região norte com uma criança, dois revólveres e ecstasy.

A Polícia Militar recebeu denúncia via 190 que o trio havia chegado no local por meio de transporte de passageiros de aplicativo. Uma viatura se deslocou até o estabelecimento abordando as três pessoas no interior do quarto, onde encontraram uma criança, filho da mulher, além de um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380 e ecstasy.

Diante dos fatos a criança foi entregue ao Conselho Tutelar e os três adultos apresentados na Delegacia, onde os dois indivíduos do sexo masculino foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma e a mulher foi indiciada por tráfico de entorpecentes.