Confira como funcionam o expediente administrativo, o atendimento presencial e o plantão do Daae de Rio Claro durante o Natal e o Ano Novo

Os feriados de fim de ano vão alterar o atendimento do Daae de Rio Claro nas próximas duas semanas. O expediente administrativo e presencial sofrerá interrupções, mas os serviços essenciais de manutenção e abastecimento seguem mantidos pela autarquia.

O atendimento telefônico pelo número 0800-505-5200, disponível 24 horas todos os dias para ligações de telefones fixos e celulares, manterá esquema de plantão nos feriados de 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo).

Atendimento presencial e administrativo

Em razão dos feriados e dos pontos facultativos, o expediente administrativo e o atendimento presencial na sede do departamento vão ocorrer até o dia 23 de dezembro. O retorno das atividades normais está agendado para o dia 5 de janeiro.

O atendimento presencial aos munícipes é realizado na sede da autarquia, localizada na Avenida 8A, nº 360, no bairro Cidade Nova. O horário padrão de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Serviços via telefone e WhatsApp

Pelo telefone 0800, os moradores podem tratar de assuntos como a distribuição de água, solicitações de serviços e denúncias de desperdício. O canal também serve para pedidos de informações e agendamentos.

O serviço de WhatsApp do atendimento do Daae de Rio Claro funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. No entanto, o atendimento por mensagens não estará disponível nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro. Para utilizar o recurso, o usuário deve adicionar o número e enviar apenas mensagens de texto.

Manutenção e serviços essenciais

As atividades operacionais nas Estações de Tratamento de Água, que envolvem captação, tratamento e abastecimento, não param. Os reparos emergenciais também continuarão sendo realizados de maneira contínua, 24 horas por dia, pelas equipes operacionais do Daae.