Saiba como funcionam o atendimento público, a coleta de lixo e as unidades de saúde em Rio Claro durante as festas de final de ano e feriados.

Os festejos de final de ano vão alterar o atendimento da Prefeitura de Rio Claro na semana que vem e na subsequente. Serviços essenciais, entretanto, serão mantidos na reta final de 2025 e início de 2026.

Na área da saúde, haverá atendimento emergencial sem interrupções, inclusive no dia de Natal e no Dia da Confraternização Universal. A maioria das repartições públicas municipais terá pontos facultativos além dos feriados oficiais.

O expediente administrativo do atendimento da Prefeitura de Rio Claro para no dia 24 de dezembro e será retomado no dia 5 de janeiro. Confira o cronograma detalhado de cada setor para se planejar.

Escala da coleta de lixo e ecopontos

A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na véspera de Natal (24), na sexta-feira (26) e no sábado (27). Na semana do Ano Novo, o serviço ocorre nos dias 29, 30, 31, 02 e 03 de janeiro.

Não haverá coleta de lixo nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, datas em que o serviço é suspenso. Vale lembrar que a coleta também não é realizada aos domingos no município.

Os ecopontos funcionam das 7h às 12h nos dias 24 e 31 de dezembro. Nas demais datas úteis, o horário é das 7h às 18h, com plantões especiais aos sábados e domingos para atender a população.

Saúde e Farmácias Municipais

As UPAs do Bairro do Estádio e do Cervezão mantêm plantão 24 horas durante todo o período. O Samu segue com atendimento contínuo pelo telefone 192 para urgências e emergências médicas.

As farmácias municipais do Cervezão e do Bairro do Estádio atenderão normalmente, das 7h às 19h, inclusive nos feriados. É obrigatória a apresentação de receita médica e documento de identidade para a retirada de medicamentos.

Lazer e feiras livres em Rio Claro

O Lago Azul terá funcionamento restrito, abrindo apenas nos dias 27 e 28 de dezembro, e 03 e 04 de janeiro. Nas demais datas da transição de ano, o parque permanecerá fechado aos visitantes.

As feiras livres das Tilápias e do Jardim Portugal estarão suspensas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de janeiro. As feiras da Vila Martins, São Benedito, Cervezão e Boa Morte seguem a programação habitual.