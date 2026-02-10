AME Rio Claro. Foto: Reprodução/Google Maps

A investigação iniciada pela deputada estadual Ana Perugini (PT) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), conforme revelada nessa semana pela Farol JC, quanto às denúncias sobre queda na qualidade do atendimento dos AMEs (Ambulatórios Médicos Estaduais) em cidades do interior, incluindo Rio Claro, já reverbera.

A parlamentar alega que recebeu graves denúncias relativas ao processo de retirada da gestão universitária pública, especialmente da Unicamp, nos AMEs com posterior transferência da gestão para Organizações Sociais de Saúde (OSS), em especial a entidade denominada Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo). Além de Rio Claro, ela cita os AMEs de Piracicaba, Limeira, São João da Boa Vista e Mogi Guaçu.

Segundo a deputada, a mudança no comando da gestão “levanta questionamentos quanto à sua vocação, capacidade técnica e finalidade na gestão de serviços públicos de saúde. Há, ainda, ampla divulgação na imprensa e em relatórios de órgãos de controle sobre suspeitas de irregularidades, impropriedades administrativas, contratos bilionários, pagamentos por serviços não executados e possíveis conflitos de interesse, envolvendo contratos firmados entre o Governo do Estado e OSS da saúde, incluindo o Seconci-SP”, afirma.

Em requerimento, Perugini solicita relação completa de todos os contratos vigentes e encerrados, firmados nos últimos 10 anos, entre a Secretaria de Estado da Saúde e a OSS Seconci-SP. Também questiona quais os critérios técnicos, jurídicos e administrativos que fundamentaram a escolha desta OSS para gestão dos AMEs, entre outros pedidos, incluindo cópia integral dos contratos, termos aditivos, planos operativos, relatórios de avaliação e prestações de contas referentes às unidades atualmente geridas pelo Seconci-SP.

A Farol JC procurou o Seconci-SP e o indagou sobre os questionamentos da deputada. Em nota à reportagem, a OSS ressaltou que, desde que assumiu a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Rio Claro, tem investido em diversas medidas para garantir o melhor atendimento para toda o público.

“Dentre as ações implementadas, destacamos: a unidade conta com profissional dedicado à escuta das demandas dos pacientes e realiza uma pesquisa ativa de satisfação; aquisição e instalação de um novo mamógrafo com tecnologia de última geração e de alta precisão diagnóstica, em setembro de 2025; presença de gerente médico para suporte técnico e estruturação do Serviço de Qualidade; e implementação do programa corporativo Seconci Educa, que visa garantir a educação permanente e a qualificação técnica contínua de nossos colaboradores”, informa.

O Seconci-SP afirma também que a unidade de Rio Claro mantém uma ouvidoria para endereçar as demandas das pessoas atendidas. “Em 2025, foram 27 solicitações de informação (agendamentos, fluxo de atendimento e comunicação com o paciente) e 48 reclamações, sendo todas devidamente apuradas e resolvidas. Além disso, foram registradas manifestações positivas, sendo 86 elogios, 11 sugestões e nenhuma denúncia durante esse período”, rebate.

A entidade ressalta que a qualidade dos serviços prestados na unidade é atestada por agentes externos, como a da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), que realizaram visita técnica à unidade em novembro do ano passado. Além disso, todas as metas do AME Rio Claro são monitoradas pela Coordenadoria de Gestão de Contratos (CGCSS) e auditadas pelo Tribunal de Contas (TCE-SP). “O Seconci-SP permanece firme em seu compromisso com a população referenciada ao AME Rio Claro, pautado pela ética, transparência e, acima de tudo, pela evidência técnica”, finaliza.