Os atletas que vão disputar a terceira edição do projeto Golden Cup Pró de MMA em Rio Claro começam a chegar ao município nesta quinta-feira (25). O evento será realizado nesse sábado no miniginásio Mané Bortolotti a partir das 17 horas, com a presença de vários lutadores importantes da categoria. Na sexta-feira (26), das 10 horas ao meio dia, será feita a pesagem oficial dos lutadores e, à noite, está programada a chamada “pesagem cerimonial”, quanto os atletas posam para fotos e fazem outras interações.

O evento, realizado pela Academia Team Naef, tem apoio da prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo. Serão 20 lutas de MMA, três Super Lutas de K1 e duas Super Lutas de Submission. Uma das lutas de Submission será adaptada para atletas cadeirantes e disputada pelo secretário municipal de Esportes, Yves Carbinatti, que enfrentará Diego Silva, da cidade de Londrina (PR). “É a realização de um sonho, lutar na minha cidade e no local em que trabalho, com minha família e amigos na plateia”, comenta Carbinatti, que vê no fato um incentivo para que as pessoas com deficiência pratiquem esportes.

Várias presenças estão confirmadas no evento, que terá participação do campeão mundial de UFC Charles do Bronx, do lutador de UFC Anderson Berinja, das lutadoras de UFC Amanda Ribas e Jennifer Maia e do ex-lutador de UFC Marcus Maluko, que fará luta valendo cinturão de Submission, em disputa com adversário de Piracicaba. Muito famoso no universo das lutas mistas, Maluko se destacou pelo tom performático de suas apresentações.

Os ingressos custam R$ 40,00 mais um quilo de alimento (arquibancada) ou R$ 60,00 mais um quilo de alimento (cadeira) e podem ser adquiridos até a sexta-feira na Academia Team Naef (Avenida 5, 1515, Jardim Claret), Marvin Juiced (Rua 13, 1011, Consolação) e Royale Barber Shop (Rua 14, 328, Consolação), além do site goldencuppro.com.br. No sábado as vendas serão feitas somente na bilheteria do evento esportivo.

O projeto Golden Cup Pró tem patrocínio da Caprem Construtora, SMA Suplementos, NicPharma Farmácia de Manipulação, MKS Combat, Clínica MAS, Rio Pneus, Padaria Meraki, Selection Meat, Isoterm e Versalhes Locações.