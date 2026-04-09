Criminosos invadiram a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, renderam vigilantes e fugiram levando armas, munições e um veículo da empresa

Dois funcionários da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o antigo Horto Florestal de Rio Claro, foram rendidos durante um assalto na noite de quarta-feira (08). O crime ocorreu por volta das 20h30, dentro do local de trabalho das vítimas, gerando momentos de tensão na unidade de conservação.

Segundo o relato das vítimas à polícia, um vigilante realizava a ronda de rotina na Floresta Estadual quando percebeu sinais de violação em um dos portões de acesso. Ao descer da viatura para verificar a irregularidade, o trabalhador foi surpreendido por dois indivíduos que saíram da vegetação próxima.

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Dinâmica do crime e itens roubados

Os suspeitos apresentavam sinais de uso de substâncias entorpecentes e agiam com agressividade. Sob ameaça, o vigilante teve sua arma subtraída e foi obrigado a conduzir os criminosos até a portaria, onde um segundo funcionário também foi rendido. Durante a ação na Floresta Estadual, os assaltantes questionaram sobre a existência de cofres e outros equipamentos de valor.

Após vasculharem o local e abrirem um cofre, os indivíduos roubaram mais uma arma, munições, cartões, um aparelho celular e documentos pessoais. Na fuga, os criminosos obrigaram o porteiro a ligar uma caminhonete pertencente à empresa, utilizando o veículo para escapar do local.

Como o ponto onde ocorreu o crime não possui câmeras de monitoramento, a identificação dos autores depende agora do trabalho de investigação. A polícia já foi acionada e segue apurando os detalhes do assalto na Floresta Estadual para localizar os suspeitos e os materiais levados.