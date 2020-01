Artesp flagra 50 ônibus clandestinos no Ano Novo

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) realizou entre os dias 26 e 31 de dezembro diversas ações de fiscalização a ônibus intermunicipais em terminais rodoviários e em rodovias, a fim de coibir o transporte irregular e garantir aos passageiros condições seguras para suas viagens no sistema regular. Na operação, realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), foram vistoriados 630 veículos, sendo 349 em terminais e 281 nas rodovias. Ao todo houve 94 autuações e 62 veículos retidos.

Realizada às vésperas do feriado de Ano Novo, a operação tirou de circulação 50 veículos clandestinos, retidos nas fiscalizações realizadas nas rodovias Anchieta (SP-150), Imigrantes (SP-160), SP-055, Bandeirantes (SP-348), Mogi-Bertioga (SP-098). As operações em terminais ocorreram na Capital (Barra Funda, Jabaquara e Tietê) e em oito cidades do Interior. Entre as autuações realizadas nos terminais, as mais comuns foram o uso de veículos não cadastrados na ARTESP (que tem como consequência, além de notificação, a retenção do ônibus); a venda de passagem para trecho não autorizado; e a alteração, sem permissão, do valor da tarifa.

A ARTESP indica alguns cuidados para as viagens de ônibus, independentemente do período de festas. A principal recomendação é viajar somente com empresas devidamente autorizadas para a prestação do serviço.