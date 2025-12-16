Projeto Armazém Solidário mobilizou alunos e famílias das escolas municipais Sylvio de Araújo e Francisca Coan, arrecadando cerca de 2.500 kg de materiais em três meses

O projeto Armazém Solidário, realizado em escolas municipais de Rio Claro, mobilizou estudantes e seus familiares em uma ação de sustentabilidade e conscientização ambiental. A iniciativa promoveu a troca de materiais recicláveis pela moeda social ENA.

Ao longo de três meses, o projeto foi desenvolvido nas escolas municipais Sylvio de Araújo e Francisca Coan.

As duas unidades arrecadaram cerca de 2.500 quilos de recicláveis, com destaque para o material plástico. A ação envolveu toda a comunidade escolar.

Como contrapartida pela entrega dos resíduos, foram distribuídas aproximadamente 3.000 moedas ENA. O nome da moeda é derivado das palavras educação, natureza e ambiente.

Os estudantes utilizaram as moedas sociais para adquirir alimentos e itens de higiene e limpeza. A troca foi feita no próprio Armazém Solidário, instalado nas escolas.

Expansão do Projeto

A prefeitura de Rio Claro estuda expandir o projeto para outras unidades de ensino do município.

Além das escolas, a administração municipal avalia levar a iniciativa para unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

O objetivo é ampliar o alcance social do projeto e consolidar políticas públicas inovadoras e alinhadas aos princípios da sustentabilidade.

Realização e Parcerias

O Armazém Solidário é realizado pela Secretaria Municipal da Educação e pelo Fundo Social de Solidariedade.

O projeto conta com a participação das secretarias municipais do Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Habitação e Saúde.

A coleta dos materiais recicláveis é feita pela Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reaproveitável de Rio Claro (CooperViva), parceira da iniciativa.

O Armazém Solidário também recebe apoio das empresas CBB Cesta Básica Brasil, Visótica, Golf Car Funilaria e Imobiliário Ivo Pedro.