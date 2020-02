Araras terá espetáculo de dança contemporânea neste sábado

Ramon Rossi

A Casa da Memória de Araras Pedro Pessotto Filho será palco, neste sábado (15), do espetáculo de dança contemporânea “Pelo Avesso”, dirigido pelo professor Rafael Dias. A apresentação está marcada para 19h30, no auditório e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com entrada franca e ingressos limitados (link para confirmação de presença: https://forms.gle/VroBJZKLNvkBtR5a9), o espetáculo entrelaça poesia corporal e dança, num diálogo profundo com o íntimo e secreto interior humano, trazendo reflexões sobre temas como suicídio, identidade, sagrado feminino e interações pessoais.

O elenco é composto por Isabela Penteado, Jessica Castro e Rafael Dias. Há também a apresentação solo de Graciela Oliveira. A censura é de 13 anos.

A trilha sonora de “Pelo Avesso” é um mesclado de canções nacionais, internacionais e textos poéticos, que se harmonizam com a atmosfera da ideia central da obra. A Casa da Memória fica na Praça Barão de Araras (antigo Solar Benedita Nogueira), 30, Centro.