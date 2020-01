Araras tem maior chuva do ano em um único dia

O temporal que atingiu Araras na madrugada desta sexta-feira (10) foi o 1º maior volume de chuva registrado na cidade neste ano. Segundo dados da Defesa Civil, foram 100,8 mm de água.

O volume foi intenso em toda a cidade, com variação na medição dependendo da localidade. O Saema registrou 78 mm na ETA (Estação de Tratamento de Água), localizada no Jardim Cândida. A quantidade é considerada elevada. Os maiores índices pluviométricos registrados em 2019, em apenas um dia, foram 120 mm no dia 4 de janeiro e 72 mm, em 10 de março. Em janeiro deste ano, até então, a chuva acumulada em Araras – sem contar a desta madrugada – era de 143 mm. No ano passado, foram 220 mm ao longo do mesmo mês.

Houve alagamentos em pontos específicos e alguns carros ficaram ilhados. Não houve registro de vítimas. Uma casa foi inundada na região do Jardim Cândida, conforme relato de um morador no Facebook. O lago em frente ao Hospital Pró-Saúde também alagou e deixou muita lama no trecho da Avenida Augusta Viola da Costa, entre as rotatórias próximas ao Estádio Hermínio Ometto e à Avenida Carola. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) orienta os motoristas para evitarem o local até que a Prefeitura finalize a limpeza.