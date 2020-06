Ramon Rossi

Em Araras um homem foi preso após atirar na própria filha na noite do último sábado (13). Ela, que tinha 24 anos, foi morta antes mesmo de ser socorrida. O fato aconteceu no Parque Tiradentes.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 55 anos, foi até a casa do genro para tirar satisfação porque ele estaria agredindo fisicamente a sua filha, mas durante a discussão, a mulher teria tentado impedir o pai, que atirou acidentalmente. Ainda de acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez.

A Secretaria de Saúde Pública informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Parque Tiradentes e, ao se aproximarem do local, viram um carro branco fugindo em alta velocidade.

Eles fizeram o acompanhamento e conseguiram interceptar o veículo. O homem parou prontamente e confessou que tinha atirado contra a filha, durante uma briga com o genro. No painel do carro, foi apreendida uma garrucha calibre 38, utilizada no crime.

O rapaz foi levado pela PM para a delegacia, onde prestou depoimento e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Limeira onde ficará até a audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio.