O vereador Emílio Cerri (Podemos) puxou pressão em cima da Secretaria Municipal de Compras para resolver situação

Vereador denuncia falta de medicamentos para cães no Canil Municipal e base governista critica morosidade na Secretaria Municipal de Compras

A Secretaria Municipal de Compras foi alvo na sessão ordinária dessa segunda-feira (23) na Câmara Municipal de Rio Claro. A pasta do Governo Gustavo Perissinotto (PSD) foi motivo de queixas por vários vereadores e até mesmo um pedido pela exoneração do titular, Braulio Augusto, foi falado no plenário da Casa de Leis.

Tudo começou com a queixa do vereador Emílio Cerri (Podemos) de que, segundo ele, há mais de um mês tem alertado a pasta sobre a necessidade da aquisição de remédios e medicamentos para os cães acolhidos no Canil Municipal. O parlamentar alega que a quantidade de insumos está perto do fim e estaria um princípio de infestação de carrapatos no local.

“Está difícil, cada dia que passa o vereador está sem moral na administração. Faz um mês que estou cobrando a Secretaria de Compras para remédios, vacinas, remédio de carrapato, avisando que iria ficar sem lá. Não é papel do vereador (comprar), é do diretor e secretário. Como o diretor e secretário não faz (…). O Canil está contaminado de carrapato, podendo dar uma doença e matar todos os cães por falta de remédios. Prefeito Gustavo, o senhor está sendo boicotado por alguém, tem que mandar embora”, disse Emílio.

O parlamentar afirmou que conseguiu falar ontem com o prefeito, que teria alegado que o assunto não foi repassado para ele pela pasta. Gustavo, diz Emílio, garantiu que até sexta-feira (27) os medicamentos estarão comprados. Mas, o assunto reverberou entre os demais vereadores. Adriano La Torre (PP), primeiro-secretário da Mesa Diretora, foi direto.

“Quero mandar um recado para esse Braulio aí, secretário de Compras. Vai fazer uma visita no Canil para você ver a situação dos cachorros. Se for você que está atrasando a compra dos medicamentos para os cachorros, você não tem um pingo de vergonha na sua cara. Olha a situação. Peço que você tome as providências mais rápidas o possível. Presta atenção”, disse em alto tom.

O vereador Serginho Carnevale (PSD), próprio líder do Governo Gustavo Perissinotto na Câmara Municipal, também apoiou o pedido e criticou a situação. “Concordo [com Adriano e Emílio], faço das suas palavras as minhas. Afinal, se não há essa sensibilidade com o Canil, o que está feito então na Secretaria de Compras? Qual é a prioridade lá? Tem que resolver o problema”, disse. O vereador Hernani Leonhardt (MDB), segundo-secretário da Mesa Diretora, pediu a exoneração do secretário.

“Esse secretário, não sei o que segura ele na cidade. Para ele ser ruim, precisa melhorar muito. Várias compras erradas na Educação e agora não comprando uma coisa tão simples. Chegar neste estágio que estão os cachorros é um crime. Gustavo, exonera hoje. Tem que pôr fim”, afirmou. A vereadora da oposição, Tiemi Nevoeiro (Republicanos), também criticou o secretário durante o debate.