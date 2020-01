Ambulantes voltam à Via da Saudade

Os ambulantes que ficavam em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, localizado na Via da Saudade, em Rio Claro, voltaram a comercializar seus produtos recentemente.

Marli Aparecida da Silva Catuso vende salgados há dois anos no local ao lado de seu marido, Gilmar Catuso, e conta que já tomou todas as providências necessárias para poder atuar como ambulante no local.

“Quando fomos retirados do local, rapidamente fomos atrás de todas as medidas necessárias para que pudéssemos voltar a atuar aqui. Para nós é fundamental o trabalho, pois nos mantemos através dele, e também para quem vem fazer os exames, essa facilidade de ter alimentação tão próxima e de qualidade faz toda a diferença”, comenta a comerciante.

O casal já está com o processo da prefeitura municipal em mãos, conta que já pagaram todas as taxas necessárias e abriram firma. “Estamos pagando o INSS e também a abertura da firma, nós e mais dois ambulantes que ficam com frequência aqui estamos juntos no processo burocrático, fomos atrás de um contador, tivemos reunião com o prefeito João Teixeira Junior e também com outras pessoas da prefeitura, tudo com o intuito de regularizar nossa situação para podermos trabalhar da melhor maneira”, falam.

PREFEITURA

A prefeitura municipal de Rio Claro foi contatada e questionada sobre a situação dos ambulantes que ficam na Via da Saudade.

Através de nota, respondeu que já fez orientação aos ambulantes e reforça a necessidade de que seja obedecida à legislação. Alternativas estão sendo estudadas para que os ambulantes possam atuar respeitando o estabelecido em lei.

A lei proíbe atividades de ambulantes a menos de 50 metros de estabelecimentos de saúde.