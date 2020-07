Familiares, amigos e profissionais do Direito lamentam a morte do advogado Mário Buchdid, de 55 anos, ocorrida nesta sexta-feira (24) em Rio Claro. De acordo com familiares, Buchidid faleceu em decorrência da Covid-19. Não houve velório e o sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal São João Batista. Devido à atividade profissional, Buchdid se tornou uma pessoa muito conhecida na cidade. Nas redes sociais, colegas de profissão e clientes ressaltaram as qualidades do advogado.

“ Ele era uma das pessoas mais íntegras que alguém poderia conhecer, um filho, um pai, um marido, um tio, um amigo e um advogado excepcional. Vai deixar muita saudade” declarou à reportagem do Grupo JC a sobrinha Michele Caixes. Buchdid deixa a viúva, Elizia, o filho Michel, a mãe Mariza, além de três irmãos, cunhados e sobrinhos.