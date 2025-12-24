Guardas civis municipais atenderam uma ocorrência de tentativa de furto de motocicleta no bairro Vila Paulista, em Rio Claro, após acionamento do centro de comunicação da corporação. O caso ocorreu quando dois adolescentes tentaram levar uma moto estacionada em frente a uma residência, na Avenida P-17, entre as ruas P-06 e P-07, mas fugiram ao perceber a aproximação da proprietária do veículo.
Com base nas características informadas pela vítima, os guardas iniciaram buscas e localizaram os suspeitos poucas ruas adiante. Durante a abordagem, foram apreendidos objetos comumente utilizados para arrombamento, como alicate e chave de fenda, além de uma touca para ocultação do rosto e dois aparelhos celulares. Questionados, os adolescentes admitiram a tentativa de furto e relataram que desistiram da ação com a chegada da dona da motocicleta. A vítima optou por não comparecer à delegacia, limitando-se a fornecer seus dados. Após o registro da ocorrência, os materiais foram apreendidos e os adolescentes, depois de ouvidos, foram liberados aos responsáveis legais.