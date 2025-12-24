Viatura da Guarda Civil Municipal de Rio Claro (GCM)

Guardas civis municipais atenderam uma ocorrência de tentativa de furto de motocicleta no bairro Vila Paulista, em Rio Claro, após acionamento do centro de comunicação da corporação. O caso ocorreu quando dois adolescentes tentaram levar uma moto estacionada em frente a uma residência, na Avenida P-17, entre as ruas P-06 e P-07, mas fugiram ao perceber a aproximação da proprietária do veículo.

Com base nas características informadas pela vítima, os guardas iniciaram buscas e localizaram os suspeitos poucas ruas adiante. Durante a abordagem, foram apreendidos objetos comumente utilizados para arrombamento, como alicate e chave de fenda, além de uma touca para ocultação do rosto e dois aparelhos celulares. Questionados, os adolescentes admitiram a tentativa de furto e relataram que desistiram da ação com a chegada da dona da motocicleta. A vítima optou por não comparecer à delegacia, limitando-se a fornecer seus dados. Após o registro da ocorrência, os materiais foram apreendidos e os adolescentes, depois de ouvidos, foram liberados aos responsáveis legais.