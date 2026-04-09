Aparecimento de escorpiões é comum em vários bairros de Rio Claro

Município monitora ocorrências com animais peçonhentos e reforça orientações de segurança para a população

O monitoramento de acidentes com escorpiões em Rio Claro já contabiliza 53 ocorrências oficiais neste ano, de acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Em todo o ano passado, o município registrou 191 casos envolvendo o animal peçonhento, felizmente sem o registro de óbitos no período.

Além das notificações envolvendo escorpiões, as estatísticas estaduais revelam outros incidentes na cidade em 2026. Até o momento, foram registrados três acidentes com serpentes, 15 com aranhas, 32 ataques de abelhas e 15 notificações relacionadas a lagartas.

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Prevenção e controle de zoonoses

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rio Claro mantém um cronograma de visitas e orientações técnicas para conter o aparecimento de animais peçonhentos. Caso o morador encontre escorpiões no imóvel, a recomendação é entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone 3526-7105. A equipe especializada visitará a residência para instruir sobre cuidados preventivos.

É fundamental que os moradores nunca manuseiem os animais. Os escorpiões habitam comumente as redes de água e esgoto, utilizando ralos e a rede elétrica como portas de entrada para as casas. Para evitar o acesso, é necessário que os ralos permaneçam fechados e que todas as tomadas possuam espelhos de proteção.

O que fazer em caso de picada

Em situações de acidentes, a vítima deve procurar imediatamente uma unidade de pronto-atendimento. No entanto, se o paciente for uma criança com menos de 10 anos, a orientação é o encaminhamento direto à Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes (antigo PSMI), localizada na Avenida 15, referência para o atendimento especializado.