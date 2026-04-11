Ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua 1B com a Avenida 7A após desrespeito à sinalização de parada obrigatória

Ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua 1B com a Avenida 7A após desrespeito à sinalização de parada obrigatória

Um acidente no Cidade Nova deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (11), em Rio Claro. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua 1B com a Avenida 7A, envolvendo um veículo Honda Civic e uma motocicleta. De acordo com informações colhidas no local, o automóvel teria avançado a sinalização de “Pare”, atingindo a moto que trafegava pela avenida no sentido bairro-centro.

Motocicleta atingida em cruzamento no bairro Cidade Nova; duas pessoas que ocupavam o veículo foram socorridas com ferimentos leves após a colisão

As duas vítimas, que ocupavam a motocicleta, apresentavam aparentemente ferimentos leves no momento do atendimento inicial. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para realizar os primeiros auxílios e a sinalização da via.

Veículo Honda Civic envolvido na colisão na Rua 1B; segundo informações colhidas no local, o automóvel teria avançado a preferencial

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Atendimento da ocorrência

O resgate do Corpo de Bombeiros realizou o transporte dos feridos para unidades de saúde do município. Uma das vítimas foi removida para a Santa Casa de Rio Claro, enquanto a outra foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29.

Viatura da Polícia Municipal prestou apoio no isolamento da área e no registro da ocorrência de trânsito no bairro Cidade Nova

A Polícia Municipal também esteve presente no local para prestar apoio na ocorrência, organizar o fluxo de veículos e registrar os detalhes do fato. As causas oficiais do acidente no Cidade Nova serão apuradas pelas autoridades competentes.

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